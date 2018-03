Postduiven zijn in trek bij roofvogels

Duivenmelkers in onze provincie luiden de noodklok. Hun kostbare postduiven worden steeds vaker opgegeten door roofvogels. Dat en meer in Noord Vandaag.

1) Postduivenpetitie

De postduivenhouders zijn een petitie gestart, maar of dat hun doffers redt van de haviken en slechtvalken?

2) Schoolstrijd

Onrust in Bedum over de nieuwe locatie van de Togtemaarschool. Ronald zoekt uit wat het probleem precies is.

3) Snel internet komt te langzaam

Het is een terugkerend punt van zorg in Provinciale Staten en gemeenteraden: snel internet voor de hele provincie. Het provinciebestuur zei vorig jaar zomer dat dit binnen twee jaar gerealiseerd moet zijn. Ook in de gemeente Midden-Groningen hebben veel ondernemers last van traag internet.

4) Wat is het schierste Grunneger woord?

Het is zover. De bekendmaking van het Schierste Grunneger Woord van 2018. Afgelopen week kon gestemd worden op vier woorden. Wordt het slik, poedie, plof of dammee?

5) Op een ouwe fiets...

Steeds meer mensen fietsen tot op hoge leeftijd. Hartstikke sportief en gezond natuurlijk, maar er gebeuren relatief veel ongelukken met oudere fietsers. In Appingedam krijgen 70-plussers daarom een cursus.

Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.