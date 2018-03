Mollema heeft eerste zege van het seizoen te pakken

Wielrenner Bauke Mollema heeft de tweede etappe van de Week van Coppi en Bartali in Italië gewonnen.

Het is voor de coureur van Trek-Segafredo de eerste seizoenszege. De vorige keer dat Mollema won, was tijdens de Tour de France vorig jaar. Toen greep Mollema de zege in de vijftiende etappe.

Snelste van kopgroep van zeven

Mollema was vrijdag in aankomstplaats Sogliano sul Rubicone de snelste van een kopgroep van zeven en hield de Italianen Diego Rosa en Giulio Ciccone achter zich. In de slotfase van de rit van 130 kilometer reden de renners nog drie lokale rondjes, met daarin een klim van 4,4 kilometer.

Rosa leider

Rosa is de nieuwe leider. Hij nam de leiderstrui over van de Nederlander Pascal Eenkhoorn, die donderdag de openingsrit won.

