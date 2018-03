Werkstraf voor Appingedamse die fraudeerde met PGB's

De 45-jarige vrouw uit Appingedam die de persoonsgebonden budgetten (PGB) van 22 mensen in eigen zak stak, hoeft niet de cel in. Ze moet als straf 480 uur werken.

Doet ze dit niet, dan mag ze alsnog acht maanden de cel in. Daarnaast legde de rechtbank haar een voorwaardelijke celstraf van een jaar op.

Terugbetalen

De officier van justitie eiste twee weken geleden een celstraf van twee jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De vrouw verduisterde in de periode van 2013 en 2014 ruim 83.000 euro. Dit geld moet ze terugbetalen.

Aangifte van fraude

De vrouw beheerde als zelfstandige persoonsgebonden budgetten van mensen die daar zelf niet toe in staat waren. De Appingedamse was eerst thuiszorgmedewerkster en maakte in januari 2013 de overstap. De vrouw trad op als budgetbeheerster of curator. Uiteindelijk deden 22 mensen aangifte van fraude.

Misbruik van vertrouwen

Het bleek dat de vrouw haar eigen rekeningen betaalde met andermans geld dat bestemd was voor het inkopen van zorg. De rechters vonden het kwalijk dat de vrouw misbruik maakte van het vertrouwen dat in haar, als professional, was gesteld. Ze had te maken met kwetsbare mensen die zij zwaarder in de problemen bracht.

Vrouw heeft inmiddels een baan

De vrouw heeft inmiddels een baan en is begonnen met het terugbetalen van de schade. Bij een celstraf verliest de vrouw haar baan en stagneert het terugbetalen van de gedupeerden. Dit willen de rechters voorkomen.

