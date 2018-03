Fabrikant Dubex is gered: 'We gingen langs de rand van het ravijn'

Goed nieuws voor Dubex. De fabrikant van landbouwmachines uit Stadskanaal ging in februari failliet, maar kan een doorstart maken. Daar is op het laatste moment een financier voor gevonden, meldt directeur Nico Dubbelboer.

'We gingen langs de rand van het ravijn, maar het is gelukt.'

15 banen gered

Dubex hield het hoofd niet langer boven water omdat de markt voor de producten van het bedrijf de afgelopen jaren is ingezakt. Het bedrijf gaat door onder de nieuwe naam Dubex Europe BV en biedt plek aan 15 van de 32 werknemers, meldt Dubbelboer.

'We hebben te weinig orders voor te veel personeel. Dat is erg jammer. Alleen al in Nederland is het aantal opdrachten met dertig procent afgenomen.'

