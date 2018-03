Omstreden kastenbouwer vertrekt uit Groningen

De voorstraat 38A in Harlingen, waar het bedrijf nu is gevestigd. (Foto: Google Streetview)

De omstreden inbouwkastenbouwer Röllfink Interieurspecialsten vertrekt uit Groningen. Het bedrijf kwam een aantal weken geleden in opspraak na reportages door Kassa en RTV Noord. Het bedrijf was gevestigd aan de Duinkerkenstraat in Stad.

Bij Kassa hebben tientallen mensen zich gemeld die een aanbetaling hadden gedaan, maar de levering van de kasten werd steeds uitgesteld. Soms werden de verkeerde kasten of onderdelen geleverd. Ook bleek dat op de website van het bedrijf misleidende foto's staan.

Regeling getroffen met personeel

'We hebben regelingen getroffen met het personeel, of die hebben andere banen gevonden', zegt directeur Nolke Roelevink. 'De klanten hebben wij overgedragen aan een ander bedrijf.' Dat gaat via CBW Erkend, het garantiefonds voor de woonbranche.

'Klanten moeten zich daar aanmelden, en worden daarna bediend. Dat is uiteindelijk waardoor mensen hun aanbetaling niet kwijt zijn en toch een kast krijgen. We zijn druk bezig geweest om dat allemaal in goede banen te leiden. Ondertussen ben ik bezig of we met de crediteuren tot een akkoord kunnen komen.'

Faillissement voorkomen

Op de website zegt Rollfink alles in het werk te zetten om een faillissement te voorkomen. 'Dat klopt. De reden is dat bij een faillissement, de klanten die nog bediend moeten worden, nog onder een curator vallen.'

'Als dat het geval is, kan het bedrijf dat de klanten heeft overgenomen geen kasten meer uitleveren. Dan hebben we dus wel gedupeerden. Dat wil ik niet. Ik wil dat de klanten wel een kast krijgen. Een faillissement zou dat voorkomen', zegt Roelevink.

Vertrek uit Groningen

'Wij zijn vertrokken uit het pand aan de Duinkerkenstraat in Groningen. Voor ons heeft het geen toegevoegde waarde meer om daar te zijn', vervolgt Roelevink. Hij zegt dat het bedrijf zegt zijn activiteiten voort te zetten vanuit Harlingen, waar het bedrijf al een vestiging had./

Geld terug kan niet

'Geld teruggeven gaat helaas niet, omdat mijn bedrijf geen inkomsten heeft. Maar wat wel kan, is dat alle klanten nog een kast kunnen krijgen. Ook al hebben ze een aanbetaling gedaan, die is niet weg. Want ze krijgen gewoon een kast geleverd, tegen het uitstaande bedrag wat nog open stond. De aanbetaling is niet kwijt', aldus Roelevink.

Over de verdere plannen van het bedrijf, zegt Roelevink: 'We zijn strijdlustig om terug te komen. Ik hoop dat ik je over anderhalve maand daarover terug kan bellen.'

