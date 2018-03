Donar-coach kijkt uit naar bekerfinale: 'Iedereen is er klaar voor'

De basketballers van Donar hebben het maar druk. Tussen alle Europese wedstrijden en de competitie door, spelen de Groningers zondag de bekerfinale in MartiniPlaza tegen ZZ Leiden.

'Iedereen is er klaar voor'

Hoewel er veel aandacht uitgaat naar de Europese wedstrijden, denkt de coach van Donar, Erik Braal, dat zijn spelers goed om kunnen schakelen. 'Soms bij competitiewedstrijden is dat wat lastiger, maar bij een bekerfinale niet. Dit gaat echt om een prijs. Ik heb het gevoel dat iedereen er klaar voor is.'

'Paar kaartjes'

'We hebben zeker thuisvoordeel. Ik heb begrepen dat er nog een paar kaartjes zijn. Ik denk dat Leiden echt goed moet spelen om ons te verslaan. Dat betekent ook dat wij ons beste beentje voor moeten zetten, want het is zeker geen makkelijke ploeg', aldus Braal.

Donar - Leiden (beker): 5-2

Donar speelt voor de negende keer een bekerfinale en won vijf keer (2005, 2011, 2014, 2015, 2017). Leiden staat voor de vijfde keer in de finale. Twee keer werd er gewonnen, in 2010 en 2012.

Vorig jaar werd Landstede Basketbal uit Zwolle in een uitverkocht MartiniPlaza in de bekerfinale met 78-58 verslagen.

Donar - Leiden (competitie): 2-1

Leiden is de enige ploeg die Donar dit seizoen in de competitie wist te verslaan. De eerste wedstrijd van de competitie eindigde in Leiden in 75 – 63. De Groningers wonnen vervolgens twee keer van de Leidenaren, thuis (91 – 69) en uit (61 – 85).

Live

De bekerfinale begint zondag om 14.00 uur in MartiniPlaza. De wedstrijd is live te volgen via een stream op deze website en op Radio Noord.

