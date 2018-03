Geboorteaangifte in gemeente Groningen kan digitaal; langskomen bij gemeente overbodig

Het doen van geboorteaangifte in de gemeente Groningen kan sinds deze week compleet digitaal vanuit het ziekenhuis. Het is niet meer nodig om langs te komen bij de gemeente.

In het UMCG en Martini Ziekenhuis geven ouders via een app op een iPad van het ziekenhuis, de geboorte van hun baby('s) digitaal aan. Ze kunnen de geboorteakte vervolgens meteen ondertekenen. Langskomen bij de gemeente is niet meer nodig.

Verplicht om aangifte te doen

Het is verplicht binnen drie dagen na de bevalling aangifte te doen van een geboorte. Dit moet in de gemeente waar het kind geboren is. Eerder konden ouders al digitaal geboorteaangifte doen, maar één van hen moest alsnog langskomen bij de gemeente om een handtekening te zetten onder de geboorteakte.

Vanaf deze week is ondertekening van de akte mogelijk met een app en elektronische handtekening. Volgens de gemeente is de geboorteaangifte is op deze manier binnen 10 minuten geregeld. Groningen is niet de eerste, maar wel de grootste gemeente van Nederland waar digitale geboorteaangifte mogelijk is.



Bevalling in het ziekenhuis



De verloskamers in het UMCG en het Martini Ziekenhuis beschikken over de nieuwe voorziening. Ouders kunnen de geboorteaangifte zelf doen tijdens het verblijf op een van de afdelingen.

De verpleging stelt hiervoor een iPad beschikbaar. Deze is alleen bedoeld om aangifte van geboorte te doen. Dit kan op elk moment van de dag.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente.