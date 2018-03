Deel dit artikel:











Hateboer verliest bij debuut, maar Koeman is tevreden (update) Hans Hateboer in duel met John Stones tijdens het oefenduel (Foto: ANP)

Hans Hateboer uit Beerta heeft in zijn eerste interland verloren. In Amsterdam werd het in een oefenwedstrijd tegen Engeland 0-1.

Hateboer speelde de hele wedstrijd. Volgens - eveneens debuterend - bondscoach Ronald Koeman speelde de verdediger van het Italiaanse Atalanta Bergamo een goede wedstrijd. 'Meer dan voldoende', was het oordeel van Koeman tegenover Veronica. Niet zo goed als paar jaar geleden 'Ik denk dat de toeschouwers niet hebben genoten', zegt Hateboer. 'We zijn natuurlijk niet meer zo goed als een paar jaar geleden. Ik denk dat we het verdedigend nog wel goed deden.' 'Maar op het middenveld en voorin waren we de bal snel kwijt. We kregen ook weinig kansen. Dit was pas onze eerste oefenwedstrijd. Het is allemaal nieuw nog, ook met dit spelsysteem. Laat ons even wennen en trainen. Dan gaat het echt wel beter.' Enige goal Jesse Lingard zorgde voor de enige goal van de wedstrijd. Veendammer Jeroen Zoet mocht net als Hateboer negentig minuten voor het Nederlands Elftal spelen. Oud-FC'er Virgil van Dijk droeg de aanvoerdersband. Lees ook: - Hateboer debuteert in de basis van Oranje

