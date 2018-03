Nederlands-Amerikaanse miljardair overleden; zijn familie eerde Groninger roots

In Miami is op 80-jarige leeftijd de miljardair Wayne Huizenga overleden. Hij was afkomstig uit een Groninger familie die aan het einde van de 19e eeuw naar de Verenigde Staten emigreerde.

Dat schrijft de NOS. In de VS was Huizenga vooral bekend als eigenaar van grote bedrijven en sportteams als de Florida Panthers (ijshockey) en de Miami Dolphins (American football). Hij maakte de middelbare school nooit af, maar slaagde er wel in een vermogen op te bouwen van zo'n 2,8 miljard euro.

1893 geëmigreerd

Dat de familie Huizenga ooit zo'n fortuin zou vergaren, had in 1893 nog niemand kunnen vermoeden. In dat jaar emigreerde de stamvader van het zakenimperium, Harm Huizenga, vanuit Noord-Groningen naar Chicago en werd daar vuilnisman.

Met paard en wagen haalde hij afval op en legde daarmee de basis voor het grootste bedrijf ter wereld op het gebied van afvalverwijdering en afvalverwerking.

Groningse wortels nooit vergeten

De Groningse wortels is de gereformeerde familie Huizenga nooit vergeten. Ze bezochten het land van herkomst enkele keren, onder meer zes jaar geleden en in de jaren 90. 'Het zijn buitengewoon genereuze en vrome mensen', zegt Reint Wobbes tegen de NOS. Hij maakte de familie mee tijdens de bezoeken.

Wobbes is kerkvoogd van de middeleeuwse kerk in Huizinge. Daar werd een dienst gehouden, waar de voltallige familie het kerkje tot op de laatste plek bezette. 'Ze komen niet uit Huizinge, maar uit de buurt. Ons dorp kozen ze vanwege de naam.'

Eenvoudige komaf

Even dachten de Amerikanen familie te zijn van de grote historicus Johan Huizinga, de schrijver van het beroemde Herfsttij der Middeleeuwen. 'Dat bleek niet het geval. Ze zijn van eenvoudige komaf'', zegt Wobbes tegen de NOS.

'Geen enkel probleem. Toen waren ze er weer trots op dat ze het met die achtergrond zo ver hebben gebracht. En dankten daarvoor tijdens de kerkdienst."

Vliegveldje aanleggen

Eén van de Huizenga's kwam met het idee om voor een volgend bezoek alvast bij het Groningse dorp een vliegveldje aan te leggen, vertelt Wobbes. 'Dan konden ze voortaan met hun jet dicht bij de plek van bestemming landen. Ik heb toen wel even moeten uitleggen dat er zoiets is als een bestemmingsplan. En dat dat niet voorziet in een landingsbaan.'

Wobbes herinnert zich Wayne nog goed. 'Een heel vriendelijke man, maar de meest onopvallende van het gezelschap', zegt hij tegen de NOS. De Huizenga's hadden bij hun bezoek in het dorp een complete kermis laten optuigen. Het was feest voor de hele dorpsgemeenschap.

Cheque van 10.000 dollar

'Ze vroegen wat de huur van de kerk bedroeg', zegt Wobbes tegen de NOS. 'En bleven aandringen toen ik de prijs noemde. Of er verder nog iets was dat moest gebeuren.'

'Ik vertelde dat we met de restauratie van het orgel bezig waren. Kregen we zomaar een cheque van 10.000 dollar. Daarmee waren we meteen uit de brand.'

Feest in Paterswolde

De familiebezoeken werden afgesloten met een denderend feest in Paterswolde, waar de familie logeerde in een afgehuurd hotel. De daverende partij eindigde met een vuurwerk.

In zijn verhaal klinkt nog verbazing door als Wobbes vertelt wat de knallende afsluiter was. In levensgrote, kleurige letters schitterde boven het Paterswoldsemeer de naam van de Groningers die in Chicago met afval fortuin maakten: 'Huizenga'