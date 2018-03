'Ontvoerde Mert (1,5) terug bij zijn moeder in Winschoten'

De anderhalf jaar oude Mert is weer herenigd met zijn moeder Korien Dijkhuis uit Winschoten Mert werd twee maanden geleden door zijn vader meegenomen naar Turkije.

De Telegraaf meldt dat moeder Dijkhuis (36) haar zoontje met hulp van misdaadverslaggever John van den Heuvel heeft opgehaald in Istanbul.



Gordijnen

De vader nam het jongetje in januari mee naar Turkije, nadat het stel uit elkaar was gegaan. Na de ontvoering deed de familie in Groningen een oproep op Facebook.

'We hadden een paar aanknopingspunten', vertelt Van den Heuvel, die de moeder met een klein team van tv-programma Ontvoerd hielp. 'We vermoedden dat de vader bij familie of vrienden verbleef. Hij had een fotootje van Mert naar zijn ex gestuurd. Aan de hand van de gordijnen op de foto konden we de vermoedelijke verblijfplaats in Istanbul achterhalen.'

