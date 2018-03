Nationale compostdag een week te laat in Usquert: 'Geluk bij een ongeluk'

Was het nou 17 maart, toch 24 maart of 31 maart? De landelijke compostdag vond plaats op 17 maart. Maar bij Afvalbeheer Noord-Groningen in Usquert kan er vandaag compost gehaald worden. De auto's rijden dan ook af en aan het terrein op. Inwoners van de gemeenten De Marne, Eemsmond, Loppersum en Winsum kunnen gratis tien zakken keurcompost meekrijgen.

Een week te laat

Wethouder Kor Berghuis van de gemeente De Marne is ook actief bij de afvalbeheerder. 'Eigenlijk was het vorige week de nationale compostdag', vertelt hij. 'Wij hadden 24 maart al op de kalender staan en de nationale dag is een week verschoven. Het is een geluk bij een ongeluk, want vorige week was het hartstikke koud!'



Stinken, stinken en nog eens stinken

'De compost is nog een beetje warm', merkt presentator Derk Bosscher op. 'Ja, dat klopt', vertelt Berghuis. 'Bij thuiskomst moet de compost dan ook meteen uit de auto worden gehaald. Anders ruik je het twee weken later nog.'



'De compost kan het beste worden uitgestrooid over de grond en dan vervolgens even spitten', aldus Berghuis.

Ook een tip voor Expeditie Grunnen? Laat het ons weten via de Facebookpagina.

Lees ook:

- Wat is Expeditie Grunnen? Lees het hier.