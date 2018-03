Hateboer na debuut trots én kritisch: 'In balbezit brachten we te weinig'

Met het haasje in z'n jaszak stond Hans Hateboer vrijdagavond de massaal toegestroomde pers te woord. Iedereen wilde een quote van de oranje-debutant uit Beerta die tegen Engeland negentig minuten lang speelde.

'Ik wil eigenlijk wel naar mijn broers, maar ik kom hier maar niet weg', zegt Hateboer lachend tegenover RTV Drenthe. Zijn broers Koen en Thijs, die de clubkleuren van Nieuw Buinen verdedigen, waren volgens de verdediger van Atalanta Bergamo 'supertrots'.

Droom

Voor Hateboer kwam met zijn debuut in Oranje een droom uit. 'Dit is waar ik jarenlang voor heb getraind en op heb gehoopt', liet hij weten.

Het resultaat (Engeland won met 0-1, red.) en het spel van Oranje waren voor herhaling vatbaar. 'Maar dat is ook niet zo gek. We spelen een nieuw systeem, met heel veel nieuwe jongens', aldus Hateboer. 'Organisatorisch stond het aardig, maar in balbezit brachten we te weinig.'

Portugal

Maandagavond komt het Nederlands Elftal opnieuw in actie. Dan is in het Zwitserse Genève Portugal de tegenstander.

Lees ook:

- Hateboer verliest bij debuut, maar Koeman is tevreden

- Hateboer debuteert in de basis van Oranje