Extra geld voor kleinschalige zorginstellingen in Stad

Het stadsbestuur van Groningen trekt de komende twee jaar jaarlijks 385.000 euro uit voor vijf kleinschalige zorginstellingen.

Het geld wordt verdeeld onder De Wiershoeck, het Odensehuis, Kringloop Plus, De Opstap en het Hamelhuis.

Tijdelijk

De komende twee jaar krijgen de instellingen een extra bijdrage. Na die periode gaat de gemeente kijken of de extra steun nog altijd nodig is.

Odensehuis

Van de vijf zorginstellingen is in ieder geval het Odensehuis afhankelijk van dit soort geldinjecties. Het inloophuis voor dementerenden heeft al vaker in financieel zwaar weer gezeten. Het bestuur van de zorginstelling heeft al meerdere keren laten weten dat ze afhankelijk zijn van geldschieters om open te blijven.

