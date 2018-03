Roeirookie uit Leek debuteert in grootste roeirace ter wereld

Renée Koolschijn had tot anderhalf jaar geleden nog nooit een roeiriem vastgehouden. Maar zaterdagmiddag start ze in de wereldberoemde Boat Race tussen de universiteitsteams van Oxford en Cambridge op de Theems in Londen.

'Ik ben altijd wel sterk geweest', zegt de 28-jarige promovenda uit Leek, die het donkerblauw van Oxford verdedigt. 'Ik ben nooit echt goed geworden in een sport, maar dit bleek me wel te liggen. Maar dat ik nu meedoe aan deze race snap ik eigenlijk zelf ook nog niet helemaal.'

Live bij de BBC

Haar verwondering is begrijpelijk. De rivierrace tussen de universiteiten van Oxford en Cambridge is de meest prestigieuze roeiwedstrijd ter wereld. Op de oevers en bruggen van de Theems staan honderdduizenden toeschouwers, de pubs zitten vol met fans en de BBC zendt het evenement live uit. Over de hele wereld kijken er miljoenen mensen naar de titanenstrijd.

Ook het niveau van de Boat Race is hoog. Er doen regelmatig roeiers mee die al medailles hebben gewonnen op WK's of op de Olympische Spelen. Zo zit dit jaar bij tegenstander Cambridge de Amerikaanse wereldkampioen Olivia Coffey in de boot.

Ritme vinden

Koolschijn werd geboren in Leek en studeerde in Groningen Biomedische Technologie. Daarna ging ze naar Londen om te promoveren.

Hoewel ze vorig jaar zelf nog als toeschouwer langs de kant stond, voelt Koolschijn geen extra druk. 'Ja, ik ben de meest onervaren roeier van de hele race, maar daar merk ik niet zo veel van. Uiteindelijk is roeien een teamsport en moeten we gezamenlijk een ritme vinden en zo hard mogelijk gaan. De coach heeft ons allemaal heel goed leren roeien. Hij heeft een bepaalde stijl die we ons allemaal hebben moeten aanleren met behulp van video's', vertelt Koolschijn aan de NOS.

'Eerder dan verwacht'

De bliksemcarrière van Koolschijn begon met een cursus roeien toen ze in de zomer van 2016 in het Engelse Oxford arriveerde. In het najaar stapte ze in de boot van haar college. 'Daar was ik direct de sterkste roeier. Ik wilde graag trainen met mensen die even sterk of sterker waren dan ik.'

Ze gaf zich op voor de selectieprocedure van het universiteitsteam. Eigenlijk zonder verwachtingen. 'Ik dacht dat ik dit jaar misschien in de reserveboot terecht zou komen, en dan volgend jaar de stap naar de 'Blue Boat' zou kunnen maken en mee zou kunnen doen met de Boat Race. Dit is eerder dan verwacht.'

Ribfractuur

Een ribfractuur en ziekteverschijnselen gooiden nog bijna roet in het eten. Bij de eerste oefenrace zat Koolschijn in de reserveboot. In de twee races daarna mocht ze zich bewijzen. 'Dat ging goed. Toen zei de coach: oké, je zit erbij. Onwerkelijk.'

De damesboot gaat zaterdagmiddag om 17.30 uur Nederlandse tijd van start. De roeisters leggen een parcours van zeven kilometer over de Theems af.