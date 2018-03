IJsmeester Kardinge neemt afscheid: 'Het is mooi geweest'

Het begon allemaal in 1980 in het stadspark. Ge Beetsma ging het avontuur aan als ijsmeester.'Het was een typische dag', vertelt Beetsma. 'Ik kan het me als de dag van gisteren herinneren. Ik had een goed gevoel, dat goede gevoel is altijd gebleven. Toen al dacht ik: dit ga ik doen tot mijn 65ste.'

Mooi geweest

Nu gaat Beetsma met vervroegd pensioen. ' Het is mooi geweest', vertelt de ijsmeester aan presentator Derk Bosscher. 'Op een gegeven moment heb je een vervaldatum en die datum is bij mij gekomen.'

Eigenwijs

De ijsmeester staat in Kardinge bekend als een eigenwijze man. 'Ik kan vreselijk chagrijnig zijn als iets me niet lukt. Tja, dan ben ik inderdaad niet zo'n hele beste. Maar ik heb geen zin om zuur te worden. Het is nu gewoon tijd om te stoppen.'

'We zijn net schilders'

Maar hoe moet het nu verder met de ijsbaan in Kardinge? 'Ik heb hele goede collega's', vertelt Beetsma. 'Mijn collega's zijn misschien wel beter dan ik ben.'

Volgens Beetsma moet een goede ijsmeester het ijs kunnen lezen. ' We zijn net schilders, we schuren en plamuren totdat het ijs goed is.' Ook speelt de chemie van water een grote rol. 'Je bent hier bezig met een tegennatuurlijk-proces. Buiten is het 10 graden en het ijs hier is -8 graden. Je moet dat water zien te beheersen. En water is lastig. Het glipt zo door je vingers en je kunt het niet vasthouden. Prachtig om elke keer die uitdaging weer aan te gaan'.

38 jaar vol mooie herinneringen

Beetsma heeft veel mooie herinneringen als ijsmeester in Kardinge. Tijdens een 1500 meter shorttrack moest hij contact leggen met een Japanse scheidsrechter. 'We verstonden elkaar voor geen meter, maar we begrepen elkaar wel.'

Vorig jaar tijdens de 5 landen wedstrijden zag hij de Duitse schaatser Gunda Niemann met haar dochter. Niemann wordt beschouwd als een van de meest succesvolle schaatssters allertijden. 'Ik zag haar in haar beginjaren, het was -14 in het Stadspark. En nu met haar dochter.'

Het afscheid

'Ik heb jaren met veel plezier als ijsmeester gewerkt en ik zal liegen als ik zeg dat ik het niet ga missen', vertelt Beetsma aan Derk Bosscher.

Heb jij ook een tip voor Expeditie Grunnen? Laat het weten via de Facebookpagina.