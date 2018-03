De provincie Groningen telt drie 'dodenwegen'

De N972 tussen Oude Pekela en Winschoten is een 'dodenweg'. (Foto: Google Street View)

De N962 van De Groeve naar Kiel-Windeweer, de N972 van Oude Pekela naar Winschoten en N979 van Leek naar Haulerwijk zijn de gevaarlijkste provinciale wegen in Groningen.

Deze wegen zijn drie keer gevaarlijker dan gemiddeld, blijkt uit een onderzoek van RTL Nieuws in samenwerking met de TU Delft.

20 procent

Van alle dodelijke verkeersongevallen vindt 20 procent plaats op de provinciale wegen, terwijl die maar goed zijn voor 6 procent van het Nederlandse wegennetwerk. Veel van die provinciale wegen worden 'dodenwegen' genoemd.

Deze wegen hebben geen gescheiden rijbanen. Er wordt vaak hard gereden terwijl de wegen vaak ook open zijn voor landbouwverkeer. Gevaarlijke inhaalmanoeuvres en bomen langs de kant zorgen voor het hoge risico.

Bomen kappen

Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) moet er meer geld worden uitgegeven om deze wegen veiliger te maken. Dat kan door de rijstroken te scheiden en bomen langs de weg te kappen.

Maar volgens de wegbeheerders, de provincies, is het voor dit soort maatregelen noodzakelijk om de wegen te verbreden en in de praktijk is dat vaak onmogelijk omdat veel provinciale wegen oud zijn en er veel bebouwing naast de wegen staat.

Onderdendam

De provincie Groningen heeft ook veilige wegen. Daaronder vallen onder meer de N990-92 van Farmsum naar Woldendorp, de N995 van Onderdendam naar Bedum en de N999 van Uithuizen naar Garsthuizen.

