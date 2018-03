Het is feest in Winschoten, want scoutingvereniging St. Vitus bestaat 100 jaar. (Foto: RTV Noord/Joyce Kranenborg)

Het is feest in Winschoten, want scoutingvereniging St. Vitus bestaat 100 jaar. Het jubileum wordt zaterdag gevierd met een dag vol activiteiten.

Buiten spelen tientallen kinderen, ze gaan of van de kabelbaan of bakken een broodje. De kleren zijn meer vies dan schoon, maar dat hoort ook zo bij scouting.

Is het wel scouting? Of is het toch padvinderij? 'Nee', vertelt vrijwilliger Colin Buzeman 'Wij noemen het scouting, padvinderij klinkt zo oubollig.'

Wachtlijst

'Ouders sturen hun kinderen nu naar scouting om ze maar achter de televisie en het internet weg te halen. Het is hier zo druk dat we zelfs een wachtlijst met kinderen hebben', vertelt René Barth. Ook hij is vrijwilliger.

Die wachtlijst komt volgens hem mede door het te kort bij de vereniging aan mensen zoals hij.

Pinksterkamp

'De leden van achttien die gaan studeren en dat gebeurt niet altijd in Groningen maar ook verder het land in. Ook nog vrijwilliger worden bij de scoutingvereniging zit er dan niet in', aldus Barth. 'Het zijn niet alleen de opkomsten we hebben ook meerdere kampen per jaar. Onder andere het bekende pinksterkamp in Lauwersoog.'

De geschiedenis

Scouting St. Vitus bestaat sinds 1918. In het begin bestonden in Winschoten verschillende groepen naast elkaar. Zo had je een katholieke, een joodse en een aparte meisjesgroep. Deze groepen zijn in de loop der jaren allemaal samengegaan. De Vereniging is sinds de jaren 60 gevestigd aan de St. Vitusstraat.

