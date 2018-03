De beste fietsenmaker van Nederland komt uit Wildervank

Tijdens de Skills Heroes vakwedstrijden is de 18 -jarige Joey Venema uit Wildervank uitgeroepen tot beste fietstechnicus van ons land.

De Skills Heroes zijn vakwedstrijden voor het MBO. Tijdens een voorronde op zijn eigen school, het Noorderpoort College, plaatste Joey zich voor de kwalificatiewedstrijden.

Waarom fietsenmaker?

Joey werkt bij fietsspecialistzaak Meijer in Veendam. Hij is vanuit het wielrennen in het vak gerold. 'Waarom kies je er voor om fietsenmaker te worden?', vraagt presentator Derk Bosscher. 'Ik heb meer met fietsen dan een ander' vertelt Joey. 'Tijdens het wielrennen gaat er ook wel eens iets stuk en van het een komt het ander'.

Opdrachten

Tijdens de wedstrijd kregen de finalisten acht opdrachten. Onder andere een storing in een e-bike oplossen, onderhoud aan versnellingsnaven en problemen met een elektrisch schakelsysteem. De draadloze versnelling maken vond Joey het lastigst. 'Zo'n fiets hebben we hier ook niet in de zaak', vertelt hij.

