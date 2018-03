Leekster roeirookie verliest prestigieuze Boat Race

Renée Koolschijn uit Leek heeft met Oxford de vrouwenversie van de prestigieuze Boat Race over de Londense Theems verloren. Tegenstander Cambridge bleek te sterk.

De 28-jarige deed voor het eerst mee aan de Boat Race, de grootste roeirace ter wereld die meer dan honderdduizend toeschouwers trekt. Koolschijn zat op de boegpositie, helemaal vooraan de boot.

Snel achterop

De donkerblauwe boot van Oxford raakte al snel achterop bij de lichtblauwe formatie van Cambridge en het verschil werd alleen maar groter in de race van bijna 7 kilometer over de rivier die door Londen kronkelt. De vrouwenboot van Cambridge won voor de 43e keer, Oxford bleef op dertig zeges staan.

Bliksemcarrière

Koolschijn werd geboren in Leek en studeerde in Groningen Biomedische Technologie. Daarna ging ze naar Londen om te promoveren. Tot anderhalf jaar geleden had ze nog nooit een roeiriem vastgehouden. Haar bliksemcarrière begon met een cursus roeien toen ze in de zomer van 2016 in Oxford. In het najaar stapte ze in de boot van haar college

