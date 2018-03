Straks live: De bekerfinale van Donar tegen Leiden

De basketballers van Donar spelen zondagmiddag de bekerfinale in MartiniPlaza tegen ZZ Leiden. De wedstrijd is vanaf 14:00 uur live te volgen bij RTV Noord.

Donar - Leiden (beker): 5-2

Donar speelt voor de negende keer een bekerfinale en won vijf keer (2005, 2011, 2014, 2015, 2017). Leiden staat voor de vijfde keer in de finale. Twee keer werd er gewonnen, in 2010 en 2012.

Finale 2017

Vorig jaar werd Landstede Basketbal uit Zwolle in een uitverkocht MartiniPlaza in de bekerfinale met 78-58 verslagen.

Donar - Leiden (competitie): 2-1

Leiden is de enige ploeg die Donar dit seizoen in de competitie wist te verslaan. De eerste wedstrijd van de competitie eindigde in Leiden in 75 – 63. De Groningers wonnen vervolgens twee keer van de Leidenaren, thuis (91 – 69) en uit (61 – 85).

Live

De bekerfinale begint zondag om 14.00 uur. De wedstrijd is live te volgen via onderstaande stream en op Radio Noord.