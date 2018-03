Deel dit artikel:











Bestelbus vliegt tijdens het rijden in brand (Foto: De Vries Media)

Een bestelbus is zaterdagnacht tijdens het rijden in brand gevolgen op de Kwelderweg in de Eemshaven.

De bestuurder kon de wagen op tijd verlaten. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig compleet uitbrandde. De Kwelderweg was enige tijd afgesloten. Een bergingsbedrijf heeft de uitgebrande wagen weggesleept.