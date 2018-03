Groninger aangehouden na schietpartij op station Assen

Een 22-jarige Groninger is zaterdagnacht opgepakt na een schietpartij op het Stationsplein in Assen. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen.

Naast de Groninger zijn ook een 23-jarige man uit Beilen en een 26-jarige man uit Assen aangehouden.

Ruzie

Specialisten van forensische opsporing hebben het plein uitgekamd. Een wapen is niet gevonden, wel een huls.

Over de toedracht van de schietpartij tast de politie nog in het duister. Volgens getuigen zouden twee van de drie opgepakte mannen ruzie hebben gehad met een groep van ongeveer vier personen. De politie wil graag met dit viertal in contact komen.