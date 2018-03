Komt er eindelijk duidelijkheid voor ziek COA-personeel in Ter Apel?

Het is de dag van de waarheid voor ziek personeel van het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Maandagmiddag komt de commissie Gezondheidsklachten Ter Apel met haar eindverslag over hun ziekteverschijnselen.

De commissie heeft onder leiding van voormalig staatssecretaris Joop Atsma ruim een half jaar onderzoek gedaan naar de vervuiling van het COA-terrein.

Bodem, lucht, water en radioactiviteit

Atsma sprak met tientallen (oud-)medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en met mensen die daar namens andere bedrijven hebben gewerkt. De commissie heeft ook aanvullend onderzoek gedaan naar de bodem, lucht, water, gewassen, gebouwen en radioactiviteit.

Bloedneuzen, hoofdpijn en last van de ogen

De commissie voert het onderzoek uit in opdracht van het COA. Dat kampt al langer met gezondheidsklachten van kantoormedewerkers. Het kantoorpand in Ter Apel is drie jaar geleden gebouwd. Sindsdien hebben werknemers geregeld last van bloedneuzen, hoofdpijn en prikkende ogen.

In de grond onder het gebouw is in het verleden vervuilde grond opgeslagen, maar een link met de klachten is tot op heden niet gevonden. Volgens (oud-)medewerkers is die link er wel degelijk. Zij zien in de bodemverontreiniging de enige mogelijke oorzaak van hun klachten.

Reconstructie

Een reconstructie door RTV Noord toonde ruim een jaar geleden al aan dat de bodemverontreiniging in Ter Apel nooit is aangepakt. Toch was er volgens het meest recente bodemonderzoek van het COA geen sprake van een gevaar voor de volksgezondheid.

Maandagmiddag om 14.00 uur maakt de commissie Gezondheidsklachten Ter Apel in het dorp de uitkomsten bekend.

