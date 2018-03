Diesel vervuilt Winsumerdiep (update)

Het Winsumerdiep in Winsum is vervuild met diesel.

De brandweer heeft schermen geplaatst om te voorkomen dat het goedje zich verspreidt.

Indammen

'We zijn vanmorgen gealarmeerd door iemand die diesel rook', vertelt een woordvoerder van de brandweer. Met 'oliebooms' damt de brandweer de diesel in en zuigt die vervolgens af.

Gestremd

Het vervuilde deel van het Winsumerdiep is gestremd voor scheepvaartverkeer. Het is nog onduidelijk hoe de diesel in het water terecht is gekomen.