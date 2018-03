Gouden Tunnel is nu echt geschiedenis

Het Gouden Tunneltje in de stad Groningen gaat maandag dan toch echt dicht.

De fietstunnel zou eigenlijk op 5 maart al sluiten, maar dat werd uitgesteld vanwege de vrieskou.

Miljoen euro

Het tunneltje tussen de Meeuwerderweg en de H.L. Wichersstraat vormde de verbinding tussen de wijk de Oosterpoort en de nieuwe woonwijk De Linie. Het werd in 2009 aangelegd naar een ontwerp van de Duitse architect Thomas Müller die ook het appartementencomplex De Frontier in De Linie ontwierp. De bouw van de tunnel kostte een miljoen euro, terwijl toen al bekend was dat die maar een beperkt aantal jaren dienst kon doen. De fietstunnel zou moeten wijken voor de aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg.

Bekleding

Toch verwijst de bijnaam 'het gouden tunneltje' niet naar de kostprijs, maar naar het uiterlijk van de fietstunnel. Die is namelijk van binnen bekleed met goudkleurige platen.

Omrijden

Fietsers moeten voorlopig omrijden langs het Oude Winschoterdiep of de Verlengde Lodewijkstraat. Over een aantal jaren, als de ondergrondse zuidelijke ringweg klaar is, kunnen fietsers vanaf de Meeuwerderweg gewoon rechtdoor rijden.

