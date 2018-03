De basketballers van Donar spelen vanmiddag thuis de bekerfinale tegen ZZ Leiden. Dit duel is rechtstreeks te volgen bij RTV Noord.

Donar speelt voor de negende keer een bekerfinale en won vijf keer (2005, 2011, 2014, 2015, 2017). Leiden staat voor de vijfde keer in de finale. Twee keer werd er gewonnen, in 2010 en 2012.

De wedstrijd is hier te volgen via deze livestream en via onderstaand liveblog: