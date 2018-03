Donar wint voor de zesde keer de beker

Donar heeft voor de zesde keer de beker gewonnen. In MartiniPlaza werd ZZ Leiden zondagmiddag met 87-71 verslagen.

Donar maakte het verschil al in het begin van de wedstrijd. Een daverend eerste kwart eindigde bij 38-21. Brandyn Curry maakte in die fase al 18 punten. Alle acht driepunters waren in die fase raak. Daardoor was de finale snel van spanning ontdaan. Halverwege stond het 54-34.

Publiek erachter

De maximale voorsprong bedroeg 27 punten bij een 50-23 kort voor rust. Het was feitelijk na het eerste kwart een kwestie van consolideren. Het publiek ging er in het vierde kwart nog weer een keer achter staan. Daar reageerde de ploeg direct op. Jason Dourisseau gooide er een driepunter in plus een bonus vrije worp; 81-61.

Vlam in de pan

Ruim twee minuten voor tijd sloeg zomaar de vlam in de pan. Sean Cunningham en Mohamed Kherrazi kregen het met elkaar aan de stok. Er werden slaande en schoppende bewegingen gemaakt. Beide spelers kregen een diskwalificerende fout en moesten de vloer verlaten.

Curry de beste

Dourisseau bepaalde met een driepunter de eindstand op 87-71. Curry was de man van de wedstrijd en onderstreepte dat als topscorer met 26 punten. Thomas Koenis maakte 13 punten en de center noteerde maar liefst 18 rebounds.

Donar volgt zichzelf op, want ook vorig jaar werd de beker gewonnen. Het is de eerste prijs van het seizoen voor de ploeg van coach Erik Braal. De strijd om de Supercup werd begin oktober vorig jaar verrassend met 77-69 verloren van Landstede Zwolle.