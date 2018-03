Deel dit artikel:











Mollema eindigt als tweede in eindklassement Italiaanse wielerkoers (Foto: @BaukeMollema)

Bauke Mollema is er zondag in Italië niet in geslaagd zijn eerste rondewinst van het seizoen te pakken. Hij werd tweede in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

Mollema moest voor de eindzege in de Italiaans wielerkoers zeven seconden goedmaken op klassementsleider Diego Rosa in de afsluitende tijdrit. Dat lukte niet. Mollema reed de vijfde tijd (20,03), Rosa de tweede: 19.50. Zege Vrijdag zegevierde Mollema nog tijdens de tweede etappe naar Sogliano sul Rubicone. Hij was de snelste van een kopgroep die bestond uit Rosa en Giulio Ciccone. Beslissing Na zijn overwinning op vrijdag liet Mollema al weten dat de beslissing zondag in de tijdrit zou vallen. Het parcours was venijnig, met een steil klimmetje. Het lukte Mollema niet om het verschil te maken met Rosa. Lees ook: - Mollema behoudt zicht op eindzege in Italië

