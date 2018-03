Studente opent eigen ijsfabriek in Niehove

Tijdens haar stage bij een kaasmakerij kwam Rianne van der Helm (24) uit Niehove erachter dat ze iets wil met het verwerken van melk. Afgelopen donderdag opende haar eigen ijsfabriek.

'Willen jullie wel schoenhoesjes aan doen', roept Rianne naar het team van Expeditie Grunnen. Alles in de ijsfabriek in Niehove ziet er nog piekfijn uit.

Melkveeboerderij

De ijsfabriek is gevestigd in een pand naast de melkveeboerderij van Rianne haar ouders. Hoe ze het ijs gaat verkopen weet ze nog niet precies. 'In eerste instantie wil ik het ijs aan derden verkopen', vertelt ze aan presentator Derk Bosscher.

Toekomstplannen

Rianne studeert voor docent. Maar ondertussen is ze haar eigen ijsbedrijf begonnen. 'Hoe moet dat dan straks als je afgestudeerd bent?', vraagt Bosscher. 'De tijd zal het leren', vertelt Rianne. 'Dat ligt er echt aan hoe goed het ijsverkopen gaat lopen'.

Lokale producten

De dames van de melkproductie staan naast de melkfabriek. Dus met de melk komt het wel goed. 'De producten voor het ijs wil ik hier uit de omgeving halen. Onze kersen ga ik gebruiken, maar ook aardbeien uit de provincie. Dat is natuurlijk het mooiste.'

Heb jij ook een tip voor Expeditie Grunnen? Laat het ons weten via de Facebookpagina.