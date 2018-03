SC Stadspark houdt gemeente verantwoordelijk voor kunstgrasblessures

Voor voetbalclub SC Stadspark is de maat vol. Ze vinden de staat van hun kunstgrasveld ondermaats. Daarom houdt de club de gemeente Groningen verantwoordelijk voor eventuele blessures.

'De situatie is na het onderhoud van de gemeente wel iets verbeterd', vertelt voorzitter Jan Boonstra. Toch is dat niet voldoende voor hem.

Onderzoek afwachten

De gemeente zou dit jaar het kunstgrasveld vervangen door een nieuw veld. Het stadsbestuur ziet daar echter voorlopig vanaf omdat ze eerst duidelijkheid wil hebben over de milieurisico's van de veelbesproken rubberen korrels.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert op dit moment een onderzoek uit naar die mogelijke risico's dat de gewenste duidelijkheid zou kunnen verschaffen.

Begrip

Ondanks het begrip dat de voetbalclub voor het uitstel heeft, klimt ze toch in de pen. 'Ik schrijf een brief waarin staat dat we niet verantwoordelijk willen zijn voor de gezondheid van de spelers', aldus voorzitter Boonstra.

Lichtpuntjes

Desalniettemin zag hij zondagmiddag tijdens de wedstrijd wel een paar lichtpuntjes, dankzij het onderhoud. 'Het is iets verbeterd. Ik heb nu drie momenten gezien waarop spelers uitglijden. Normaal gesproken zie je dat om de drie á vier minuten gebeuren.'

Wel winst

Overigens wist het eerste elftal van de zondagse tak, ondanks het kunstgrasveld, wel met overtuigende cijfers te winnen. Forward werd met 5-1 verslagen. SC Stadspark verstevigt daarmee de koppositie die ze al in handen hadden.

