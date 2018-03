Curry over bekerwinst: 'Deze wedstrijd ga ik nooit vergeten'

Donar won zondagmiddag voor de zesde keer de nationale beker door Leiden met 87-71 te verslaan. De blijdschap was na afloop groot en iedereen was het erover eens dat de sterke beginfase de doorslag had gegeven.

Brandyn Curry was de belangrijkste man. In het eerste kwart maakte hij maar liefst 18 punten.

Het pakte goed uit

'Fantastisch! Het is mijn eerste prijs. Ik ben echt ontzettend blij. Zeker hier voor eigen publiek was het bijzonder. Deze wedstrijd ga ik nooit vergeten. Ik wou vanaf het begin agressief spelen en dat pakte goed uit voor me. Mijn ploegmaten gaven me het vertrouwen en we waren echt klaar voor deze wedstrijd.'

Hard voor gevochten

Ook Arvin Slagter was uiterst tevreden, getuige zijn glimlach. 'We hebben er hard voor gevochten. Het einde was misschien niet het mooiste, maar ik denk dat we geweldig zijn begonnen. Vanaf daar hebben we gebouwd en behouden. Het begin was aanvallend zo snel, daar had Leiden geen antwoord op. Het was onze beker, het is onze beker. Daar zijn we heel blij mee.'

Nog wat werk te doen

Coach Erik Braal zag de winst als een beloning voor heel hard werken. 'Gelukkig kunnen we onszelf belonen voor een heel goed seizoen wat we aan het draaien zijn. We deden dat met een eerste kwart waarin we fabuleus goed basketbal speelden. We hebben in de laatste drie kwarten ons niveau niet gehaald trouwens. Het is onze eerste prijs pas, dus we hebben nog wel wat werk te doen.'

