Expeditie Grunnen: Nog één keer moppentappen

Een bijzondere uitzending van de Noordmannen deze zondag. Het is namelijk twintig jaar geleden dat moppenrubriek de Stamtoavel stopte. Expeditie Grunnen was erbij en mocht genieten van de grappen van Jaap Bijmolt en Ben Brader.

De Stamtoavel was negentien jaar lang een razend populaire moppenrubriek bij RTV Noord. Wiebe Klijnstra en Erik Hulsegge brachten daarom een eerbetoon aan Radio Noord-moppentrappers Wines van der Laan, Gerard Jonker, Fred van Dijk, Frits Bos, Jan Strating, Marco Kwak, Arend Brink, Lianne Wolthuis en Jaap Bijmolt.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Donar wint de beker

- Studente opent eigen ijsfabriek in Niehove

- Nog een keer moppentappen aan de stamtoavel

- Een bijzondere vrachtwagen in Harkstede

- Geluk in huize van der Veen

- Classic motoren en brommer race

- Waar lozen we onze compost?

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!