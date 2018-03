Deel dit artikel:











Lois Abbingh moet nog even wachten op EK-ticket, want Oranje verliest Lois Abbingh na het verlies tegen Hongarije. (Foto: ANP)

De Groningse Lois Abbingh is er zondagmiddag met de Nederlandse handbalploeg niet in geslaagd om deelname aan het EK in Frankrijk af te dwingen. Hongarije was in Eindhoven met 22-23 te sterk.

Abbingh dacht haar ploeg vlak voor tijd de stand gelijk te trekken, maar haar treffer werd afgekeurd. Een gelijkspel was genoeg geweest om EK-deelname af te dwingen. Herkansing Op 31 mei krijgen de Oranje handbaldames een nieuwe kans. Dan nemen ze het op tegen Wit-Rusland, dat derde staat in de poule. Mocht dat niet lukken, dan wacht hen twee dagen nog een wedstrijd tegen hekkensluiter Wit-Rusland. Belangrijk Donderdag won Nederland de uitwedstrijd tegen Hongarije met 19-18. In die wedstrijd speelde Abbingh een belangrijke rol. Eerst verkleinde ze de achterstand door een strafworp te benutten. Daarna bracht ze Nederland aan de leiding met een hard afstandsschot. Nederland en Hongarije gaan nu met zes punten uit vier duels gezamenlijk aan de leiding. Lees ook: - Lois Abbingh heeft hoofdrol in EK-kwalificatieduel tegen Hongarije

- Lois Abbingh over toptransfer: 'Ik de Cristiano Ronaldo van het handbal? Haha!'

-