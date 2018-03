Dot gas levert 48-jarige automobilist een taakstraf op

Een 48-jarige automobilist uit Assen schepte in Groningen een voetganger en liet die gewond liggen. Voor deze 'poging tot zware mishandeling' veroordeelde de rechter hem tot een taakstraf van 120 uur.

Daarnaast is de man een voorwaardelijke celstraf van een maand opgelegd. Dat is gelijk aan wat de officier van justitie twee weken geleden eiste.

Een lift

De Assenaar was op 17 april 2016 met een vriend in Groningen Stad op stap. Hij bood in de vroege ochtend twee vrouwen een lift aan. De vriend van een van de vrouwen stapte op de auto af en vroeg wat de inzittenden van plan waren.

Dot gas

Daarop gaf de automobilist een dot gas. De boze vriend werd geschept en enkele meters op de motorkap meegesleurd. In een bocht gleed hij van de wagen af en bleef op straat liggen. De Assenaar en zijn vriend gingen er vandoor.



Het slachtoffer liep een beschadigd gebit en kneuzingen op. Verwondingen die de man uit Assen hem moet vergoeden door een schadevergoeding van ruim 1.300 euro te betalen.