Nieuw parkeerbeleid Helpman-Oost zorgt voor slapeloze nachten

'Ik word op deze manier eigenlijk de wijk uitgezet.' Dat zegt Stadjer Klaas Bos over het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente Groningen in de wijk Helpman-Oost.

Bos woont alleen, maar hij heeft twee auto's: één waar hij privé in rijdt en een bedrijfswagen van zijn baas. Vanaf 16 april kan Bos nog maar één auto in de buurt van zijn huis parkeren. De gemeente geeft dan één parkeervergunning per persoon af.

Schaarse ruimte

'Het is een kwestie van verdeling van schaarse, openbare ruimte. Er zijn wel degelijk alternatieven, zoals het huren van een garagebox, het afsluiten van een abonnement bij een parkeergarage of een P+R', zegt Natascha van 't Hooft van de gemeente Groningen.

Leefgenot aangetast

Volgens Bos is er bij hem in de buurt geen parkeergarage of garagebox. 'Als ik naar een P+R moet, kom ik ergens in Haren terecht. Daar laat ik mijn bedrijfswagen vol apparatuur niet onbeheerd achter. En van de overheid mag ik niet privé in de bedrijfswagen rijden.'

Bos heeft al een week slecht geslapen van dit probleem. 'Dit tast me aan in mijn leefgenot en in mijn werk. Er zit niet veel anders op dan te verhuizen', besluit hij somber.