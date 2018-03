Rondje Groningen: Is dit de landelijke doorbraak van de aaierbal?

Een bekendmaking van filmmaker Ismaël Lotz waar je even stil van wordt. En een beoordeling voor restaurant De Molenaar waar je je petje even voor afneemt. En meer - in Rondje Groningen.

1) Ontboezeming van Ismaël Lotz

Allereerst: de nieuwste aflevering van Lotz en Van Dijken. Die komt binnen. Filmmaker Ismaël Lotz maakt bekend dat hij uitgezaaide longkanker heeft. Hij vindt de reacties die hij binnenkrijgt heftig, hoe goedbedoeld ook.

2) Bijna zover: treinen naar station Eemshaven

Woensdag rijdt de eerste trein van Stad naar Eemshaven. Het voor passagiers fonkelnieuwe station ziet er op deze foto nog wel wat koud uit.

3) Een 8 voor De Molenaar en een pluim voor Bedum

Culinair Bedum staat er goed op afgelopen weekend. De Molenaar in Onderdendam krijgt een 8 van NRC. En dat is niet de enige recensie in de zaterdagkranten.

4) Weer gelukt: een cover in één uur

De Groningse muzikale vlogger Simon de Wit flikt het hem weer: in één uur een cover van een bekend nummer maken. Dit keer geeft hij, na aandringen van fans en een hoop rare geluiden tijdens het maken, zijn eigen draai aan God's Plan van Drake.

5) Zo meet je hits

God's Plan van Drake staat momenteel in de Spotify Top 200 op 1. De Wit scoort zelf zo'n 20.000 streams per maand. En dat is nu hoe het succes van artiesten wordt gemeten, blijkbaar.

6) 'Hartstikke gezellig, zo'n Chinese campus!'

DAG, een van de studentenpartijen die de Yantai-plannen van de Rijksuniversiteit Groningen dwarsboomde, geeft nog even een trap na, naar aanleiding van Zondag met Lubach gisteren.

7) Zijn bevingen beangstigend?

Zondag volgen twee bevingen van 1.5 en 1.6 elkaar snel op. Groninger Erik Visser, '7x forse schade en 2x dossier bij de arbiter', valt over de woordkeuze van politicus Sandra Beckerman. Lees het hele Twitter-gesprek hier.

8) De Paas-bitterbal?!

Volgens Twitteraars is het een 1 april-grap, maar verdraaid, zou dit niet de landelijke doorbraak van onze aaierbal kunnen zijn?

9) Nooit te vroeg juichen

Wielrenner Jeff Vermeulen maakte zaterdag een klassieke fout. Vlak voor de streep gingen de armen omhoog tijdens de Grote Omloop van de Veenkoloniën. Maar daar is ineens Jesper Rasch, die de Drentse wielrenner op de streep klopt. Pijnlijk... want het is alweer de derde keer dat Vermeulen het doet... of overkomt.

10) Tien hoofdstukken Robben

Voor de liefhebber. En als je een Voetbal International Pro-account hebt.

11) Anderhalf uur praten met de sekstelefoniste

Kelly was naast studente bij Minerva in Groningen ook sekstelefoniste. In deze video en bij Sikkom vertelt ze erover. 'Ik had laatst iemand die alleen maar over fietsen wilde praten. Nee, niet eens seksueel. Gewoon over wat voor fiets ik had, de landschappen waar ik doorheen fietste, dat soort dingen. Of plasseks verzoekjes, die zijn ook leuk. Dan zit ik met twee glazen water over te gieten. Ja, je wordt er heel creatief van.'

12) Daar is-ie dan

Eind vorige maand riepen ze in Noord Vandaag op om mee te doen aan hun nieuwe clip en nu is hij er: Batterij, van Wat Aans!

