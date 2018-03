Young Business Award: Wat is de beste startup van het land?

De beste startup van het land. Welk bedrijf mag die titel gaan dragen? Dinsdagavond is de eerste halve finale van de Young Business Award in MartiniPlaza.

Het is vijfde keer dat het evenement wordt georganiseerd en het is voor het eerst dat de YBA Groningen aandoet.

De andere halve finale is 17 april in Leeuwarden en de finale staat op 28 juni in Emmen op het programma. Geestelijk vader van de Young Business Award is Niels Palmers. Voor de winnaar heeft hij 15.000 euro klaar liggen en – belangrijker nog – de titel: 'Beste Jonge Onderneming van Nederland'. NoordZaken is benieuwd naar een paar zaken.

Wat onderscheidt de Young Business Award van andere ondernemersprijzen?

'We zijn in korte tijd de grootste van Nederland geworden. Van de startende bedrijven doet de top van ons land mee. Als je ziet waar die mee bezig zijn dan lijken ze allemaal de tijd een stapje voor te zijn. Er zitten bij de halve finale vierhonderd mensen in MartiniPlaza en bij de finale hadden we vorig jaar achthonderd. Het is qua omvang vergelijkbaar met de Groninger Ondernemingsprijs. Startups willen betalende klanten, investeerders en media-aandacht. Dat bieden wij ze. Noord-Nederland is belangrijk voor verduurzaming en digitalisering en we hebben de ruimte. Dat mogen we best wel eens wat steviger aan de wereld vertellen. We kunnen trots zijn op wat daar gebeurd. We willen in alles onderscheidend zijn. Zo is Gerard de Boer, campagneleider van de Top Dutch juryvoorzitter. Ook Nils Beers van Startup Delta zit in de jury. Startup Delta is een overkoepelend platform van alle startups in Nederland, waar ook Prins Constantijn bij betrokken is.'

Waarom ben je er ooit aan begonnen?

'Tijdens mijn studie in Emmen had ik mijn eigen startup al. Het frustreerde mij als ondernemer dat ik steeds naar het Westen moest om verder te komen. Daar ligt de basis. We zijn begonnen in Emmen en we zijn heel snel gegroeid. De juiste partners haakten aan, maar dat het zo snel zou gaan hadden we ook niet verwacht. Het aantal deelnemers en de belangstelling verdubbelen ieder jaar. Nu vierhonderd man in Groningen. Dat zijn serieuze aantallen. Blijkbaar schieten we raak.'

Het is de vijfde keer. Wat is er anders dan de voorgaande keren?

'De opzet is gelijk aan voorgaande jaren. Het verschil is dat het steeds groter wordt. Vorig jaar hadden we 175 startups. Dit jaar 324. Het gaat om de beste veelbelovende ondernemingen van Nederland. Dit jaar is de halve finale veel belangrijker dan vorig jaar en krijgt daarom ook al meer aandacht. De kwaliteit is in deze fase van de wedstrijd al heel hoog.'

De twaalf halve finalisten hebben al 25 miljoen euro aan funding uit de markt gehaald. Wat zegt dat?

'Het zegt alles, maar ook weer niks. Je bent zo goed als je laatste investering. De meeste van dit soort startups hebben vaak meerdere financieringsrondes nodig. Ze hebben vaak vanaf het begin veel potentie om hun product naar de markt te brengen, maar ze hebben meestal ook een hoog risicoprofiel. Mede daarom gaat het vaak niet in één keer goed en wordt vaker een beroep gedaan op financiers. Maar nogmaals we hebben hier te maken met de top van Nederland en dat is gaaf om te zien.'

Is het niet raar dat bedrijven uit het Westen naar theaters in het Noorden komen om een prijs op te halen? Waarom niet in de startup stad van Nederland, Amsterdam?

'Vooropgesteld het is een landelijke competitie, dus het is heel logisch dat de halve finales een landelijk beeld geven. Het is ook een kans om bedrijven van buiten met Groningen in contact te brengen. Ze moeten ervoor zorgen dat ze zaken gaan doen. Er zullen ook investeerders in de zaal zitten. Snel groeiende bedrijven kunnen voor een economische spin-off in de regio zorgen. Als voorbeeld noem ik Catawiki. Het is inderdaad waar dat Amsterdam voorop loopt, maar onderschat Groningen op het gebied van de tech-economie. In de technologie Fast50, een verkiezing voor snelgroeiende technologiebedrijven en innovatieve startups, is het een nek aan nek race tussen Groningen en Amsterdam. Dat lijkt me iets om trots op te zijn.'

De zes halve finalisten, die strijden in Groningen, zijn:

- Mr Chadd, online huiswerkbegeleiding, uit Groningen.

- Hotelchamp, data-inzichten voor hotels om digitale strategie te bepalen, is opgericht in Groningen, maar heeft nu het hoofdkantoor in Amsterdam.

- My Data Factory, maakt intelligente technologie en zelflerende software, komt uit Meppel.

- Storro, ontwikkelen een blockchain applicatie, komt uit Hengelo.

- Tiled Media, virtual reality technology, uit Rotterdam.

- We4Sea, brandstofgebruik van schepen op afstand monitoren, is gevestigd in Delft.

In een pitch van maximaal zestig seconden mogen de ondernemers hun verhaal uitleggen om daarmee de jury te overtuigen dat één van de twee te verdienen finaletickets voor hun moet zijn.

