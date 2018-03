Martini Ziekenhuis tegen medewerkers: 'Bedankt voor je tomeloze inzet!'

'De afgelopen maanden is het enorm druk in ons ziekenhuis, dat merken we allemaal. Die drukte is er over de volle breedte.'

Zo opent de Raad van het Bestuur van het Martini Ziekenhuis in Groningen een brief aan haar medewerkers. Net als bij het UMCG en de Ommelander Ziekenhuisgroep, kampt het ziekenhuis met grote drukte vanwege de griepgolf en een gebrek aan personeel dat de gaten in de roosters kan vullen. Daardoor worden niet alle behandelingen uitgevoerd.

Benen uit het lijf

'Vanwege de drukte loop ook jij de benen uit het lijf', schrijft de Raad van Bestuur. 'We realiseren ons dat dit erg veel van je vraagt. Met deze brief willen we je op persoonlijke wijze laten weten dat we jouw uitzondelijke inzet zien en zeer waarderen. En we willen je daarvoor enorm bedanken.'

Tijdelijke krachten inwerken

In de brief worden de problemen bij het Martini Ziekenhuis doorgenomen. 'Collega's draaien extra diensten, nemen diensten van elkaar over ook vanwege ziekte van het personeel, werken tijdelijke krachten in, enzovoort.' Het ziekenhuis zegt maximaal op te schalen met tijdelijk personeel. Al eerder werd een opnamestop voor niet-acute zorg ingelast.

Vervelende maatregel

'Dit is een vervelende maatregel voor onze patiënten en ons', schrijft de Raad van Bestuur over die opnamestop. 'Dit is niet wat we willen, maar het geeft wel aan hoe groot de druk is. Het uitstellen van ingrepen zorgt voor iets meer ruimte in de kliniek op korte termijn. Die flexibiliteit hebben we nu nodig om spoedpatiënten te kunnen helpen.'

Omdat het probleem ook bij andere zorginstellingen in het Noorden speelt, zal het probleem niet vandaag op morgen verholpen zijn, verwacht de Raad. En dus lezen medewerkers nu: 'We wilden je met deze brief wel laten weten hoezeer we je tomeloze inzet waarderen!'

