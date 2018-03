Groei aantal busreizigers: Qbuzz past dienstregeling opnieuw aan

Klachten en een groei van het aantal busreizigers, zorgen ervoor dat er net als vorige maand nieuwe aanpassingen worden gedaan in de bussendienstregeling van Qbuzz.

Dat meldt het OV Bureau Groningen Drenthe.

'Er gaan steeds meer mensen met de bus', zegt Jorne Bonte van het OV Bureau. 'Het aantal is dit jaar met acht procent gestegen. Ook zijn er sinds het invoeren van de nieuwe dienstregeling, in december vorig jaar, klachten binnen gekomen van reizigers.'

Sneldienst Stadskanaal naar Zernike

'Daarom hebben we weer een aantal aanpassingen gedaan', vervolgt Bonte. 'Zo komt er een nieuwe sneldienst van Stadskanaal via Gieten en Haren naar Groningen Zernike. Die gaat op alle werkdagen rijden. Ook kan men met Qliner 312 van Stadskanaal naar het Hoofdstation in Groningen blijven rijden. Daar kun je dan overstappen op lijn 15 naar Zernike.'

Andere wijzingen

Een aantal andere belangrijke aanpassingen, die net als bovenstaande wijziging op 8 april in gaat:

-Lijn 26 Assen - Haren - Groningen Zernike: deze sneldienst gaat vaker rijden. Elke werkdag in de ochtendspits gaat er elk kwartier eentje. In plaats van 8:46 uur vertrekt de laatste rit uit Assen om 10:16 uur. Daarnaast blijft de Qliner 309 Assen - Groningen Hoofdstation bestaan. Vanaf daar kan je overstappen op lijn 15 naar Zernike.

-Lijn 42 Vlagtwedde - Ter Apel - Emmen: krijgt nieuwe vertrektijden die beter aansluiten op de schooltijden in Ter Apel en Emmen. Ook is er een betere aansluiting met de buslijnen in Emmen en de trein Emmen-Zwolle. In de ochtendspits gaan er twee extra ritten van Ter Apel naar Emmen.

-Lijn 44 Harkstede - Vries: In de spits rijdt deze lijn op werkdagen van Vries via Zuidlaren naar Hoogezand. Tot de herfstvakantie rijdt de lijn door haar Harkstede, dit gaat om een proef.

-De LijnBelBussen stoppen met rijden. Daar voor in de plaats komt een hubtaxi (hier meer info). Ook is een aantal LijnBelBussen al omgezet in een vaste buslijn.

Vanaf 4 maart zijn er ook al aanpassingen in de dienstregeling gedaan. Die zijn hier te vinden.

Lees ook:

- Overzicht: aanpassingen in dienstregeling QBuzz (februari2018)

- Negen harmonicabussen van Qbuzz terug naar garage (februari 2018)