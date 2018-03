Iets van Plopatou in je huis? Collectie gaat onder de hamer

Hij heette eigenlijk jonkheer Berthil Cornelis Alex Iwan Pauw van Hanswijck de Jonge, maar iedereen kende hem als Plopatou. Een deel van de verzameling van deze markante Stadjer wordt dinsdag geveild door Veilinghuis Klinkhamer.

Plopatou was een Provo uit de jaren '60. In de jaren '70 richtte hij de Internationale Partij voor Sex en Oproer op, maar daar wist hij geen zetel mee te behalen in de Groningse gemeenteraad. Veel Stadjers zullen Plopatou kennen van zijn ingezonden brieven aan de media. Hierin stelde hij met zijn sierlijke en ongebreidelde woordenstroom allerlei misstanden in Stad en wereld aan de kaak.

Verzamelwoede

Plopatou was ook dichter, kunstschilder en fotograaf. Bovendien leed hij aan verzamelwoede. 'Dat is nog een understatement', lacht Stephan Veenstra van Veilinghuis Klinkhamer. 'Zijn hele huis stond vol, van onder tot boven. Je kunt het zo gek niet bedenken of het stond er wel.'

Veenstra ging kijken op aanraden van een collega die de boekencollectie van Plopatou had gekocht. 'Het is alleen al een avontuur om hier rond te lopen', had hij gezegd. Veenstra had niet al te hoge verwachtingen, maar hij heeft uiteindelijk drie dagen in het huis gezeten om alle spullen uit te zoeken.

Expositie

Dinsdag worden allerlei oude objecten geveild, zoals archeologische vondsten, antiek, Aziatische kunst en Buddha's. In mei volgt een kleine expositie van eigen werk van Plopatou en die kunststukken gaan daarna onder de hamer.

