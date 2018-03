Lopend Vuur: Moppen vertellen is niet meer van deze tijd

Het was voor velen vaste prik: zaterdagmorgen 10.30 uur, de Stamtoavel op Radio Noord. Afgelopen weekend was het 20 jaar geleden dat er een eind kwam aan die traditie van moppen tappen op de radio.

Het programma Noordmannen stond daar gisteren bij stil en organiseerde nog één keer een Stamtoavel. Daar werd ook geconstateerd dat er nauwelijks moppen meer verteld worden.

Tegenwoordig sturen we vooral filmpjes en grappige foto's rond, zo lijkt het. Is de mop daardoor verdrongen? Vertel of hoor je nog wel eens een mop? Ons Lopend Vuur vandaag:

