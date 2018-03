Medewerkers COA Ter Apel niet ziek door bodem

De ziekte van (oud-)personeel van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft niets te maken met de bodemverontreiniging. Dat hebben de medewerkers en voormalig medewerkers maandagochtend te horen gekregen.

'Ze zeggen dat er iets aan de hand is', zegt Pauline Goes. Haar man Mark werkte in het verleden als beveiliger in Ter Apel. Het stel heeft met verbazing geluisterd naar de uitkomsten.

'De gebouwen zijn alleen wat vervuild met schimmels en bacteriën', zegt Goes. De rest van de klachten wordt volgens haar toegeschreven aan een 'stress syndroom'.

Te weinig gif

Een oud-medewerker van het voormalige NAVO-depot op datzelfde terrein is ook verbaasd. 'Dit is een grote teleurstelling', zegt hij. 'Alleen de COA-gebouwen zijn misschien niet in orde. Maar in de grond zit volgens hen te weinig gif om het verontrustend te laten zijn.'

Aangetast leidingstelsel

De oud-medewerkers van het NAVO-depot moesten in de jaren tachtig een jaar lang gebotteld water drinken omdat het leidingstelsel was aangetast. 'Wij zijn 38 van de 250 mensen kwijt aan kanker', aldus de oud-medewerker. 'Maar hier is zogenaamd niets aan de hand.'

Bevindingen

Om twee uur maandagmiddag presenteert de commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Joop Atsma de uitkomsten aan de pers. De oud-medewerker van het NAVO-depot: 'Bespaar je de moeite.'

