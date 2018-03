Webcamlokker loopt tegen de lamp: moeder minderjarig meisje neemt chat over

Een 51-jarige man uit Groningen moet twaalf maanden celstraf krijgen, omdat hij minderjarige meisjes chanteerde en dwong om voor de webcam te verschijnen en seksuele handelingen te verrichten.

De straf moet geheel voorwaardelijk zijn, eiste de officier maandag.

Daarnaast moest de man nog een oude straf uitzitten van acht maanden. Maar deze celstraf, zo vindt de aanklager, moet worden omgezet in een werkstraf van 240 uur.

Meisjes uit België

De man benaderde van 12 november tot medio december 2015 sociale chatsites waarop ook minderjarige meisjes zaten. De slachtoffers, twee 13-jarige meisjes uit België, kregen ongevraagd berichten van de man. Deze chatberichten waren in het begin mild van aard. Later gaf de man in nietsverhullende taal aan wat hij van plan was.

'Wil jij je me wel kennen?'

Hij lokte de meisjes voor de webcam te komen en uitte daarbij dreigende taal en scheldwoorden als hij zijn zin niet kreeg. In februari 2017 bedreigde hij een derde, minderjarig, slachtoffer via Facebook. De eerste twee slachtoffers werden voor de webcam met het geslachtsdeel van de man geconfronteerd.

Erger kon tijdig worden voorkomen: de moeder van een slachtoffer greep in en nam plaats achter de computer.

Ook moeder achter de webcam bedreigd

In het begin was de man niet overtuigd dat het om een moeder van een meisje ging, zei hij tegen de rechters. Maar gaandeweg het 'gesprek' werd hem dat duidelijk. Hij bedreigde ook de moeder. Het IP-adres van de man kwam via België bij de politie terecht. Zo werd de digitale webcamlokker opgepakt. Hij bekende grotendeels.

'Wel jong maar niet zó jong'

Deskundigen verklaren de man 'parafiel', en ontoerekeningsvatbaar. Hij voelt zich aangetrokken tot meisjes in de puberleeftijd. Hij ontkende op zitting te weten dat het tijdens de chats om minderjarige meisjes ging. Hij was uit op jong, zei hij. 'Maar niet zó jong.' Wel was hij uitgeweest op sekscontact. Bij de politie verklaarde de man daarover dat hij geen prostituee meer kon betalen.

Computercontroles

De man wordt momenteel niet zonder succes behandeld aan zijn stoornis. Tijdens een proeftijd van drie jaar moet de man zich aan voorwaarden houden, waaronder behandelingsverplichting. Ook moet hij computercontroles toestaan en moet hij meewerken aan een begeleid wonen traject.

De uitspraak in deze zaak volgt over twee weken.