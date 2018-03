Celstraf geëist tegen tipgever overval op antiekhandelaar

Een 44-jarige man uit Veendam moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt een half jaar de cel in. Het OM verdenkt hem van medeplichtigheid aan een gewelddadige overval op antiekhandelaar Kamp in Nieuw Buinen.

Dat gebeurde in december 2015. Hij zou de drie eerder voor de overval veroordeelde mannen met elkaar in contact hebben gebracht.

'De verdachte is medeplichtig aan de overval. Zijn bijdrage was van voldoende gewicht', zei de officier. De hoogbejaarde antiekhandelaar werd bij de overval ernstig mishandeld en voor dood achtergelaten in zijn woning.

Horloge meegenomen

In de woning zou twee- tot driehonderdduizend euro liggen. Onderling hadden de mannen afgesproken te delen in de buit. In twee auto's werd er achter elkaar aan gereden. Bij de woning van de antiekhandelaar werd instemmend geseind met remlichten.

De handelaar was in tegenstelling tot wat werd gedacht gewoon thuis. Hij werd mishandeld en ontdaan van zijn horloge, verder niets. De twee overvallers, Delfzijlsters van 21 en 25 jaar, zijn hiervoor eerder veroordeeld tot celstraffen tot vier jaar.

Gereedschapsoverdracht

Zij verklaarden dat de Veendammer hen met elkaar in contact bracht. Ook zouden zij gereedschap van hem hebben gekregen bij de parkeerplaats van McDonalds in Stadskanaal, en hadden ze kort voor de overval contact met elkaar. Dat bleek uit telefoongegevens. Een tweede tipgever, ook een Veendammer, kreeg een jaar cel opgelegd voor zijn aandeel.

Kort na de overval vertrok de Veendammer naar Turkije. 'Om naar mijn vader te gaan, niet om te vluchten', zei de man op zitting.

Schadevergoeding

Het slachtoffer verkeerde lange tijd in levensgevaar. De 44-jarige Veendammer moet aan hem vijfhonderd euro aan schadevergoeding betalen.

De uitspraak is op 9 april.

