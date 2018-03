Rutger Hauer neemt film op in Zoutkamp, maar de vraag is wanneer

Het mocht nog niet uitlekken, maar toen Rutger Hauer afgelopen vrijdag zelf in tv-programma De Wereld Draait Door verklapte dat hij in Zoutkamp een film gaat opnemen, kan productiemaatschappij Fourcourners het niet meer ontkennen.

'Ja, wij gaan met Rutger Hauer in Zoutkamp een film opnemen', bevestigde Lex Smeets van het bedrijf uit Arnhem. 'Maar contractueel heeft hij met ons afgesproken dat wij er eigenlijk nog niks over mogen zeggen. Dus dat doe ik dan ook niet.'

'Gefrustreerde visser'

Wel kan Smeets iets vertellen over de verhaallijn in de film. 'Het is een korte film die in deze tijd speelt. Het gaat over een oude man die al zijn hele leven visser is. Het enige dat hij vangt is plastic troep en dat frustreert hem.'

'Tot hij op een dag een baars vangt. En dat geeft hem moed. Wat er daarna gebeurt, moet geheim blijven', besluit Smeets zijn tipje van de sluier.

Visserijmuseum

Voor de opnames wordt onder andere de ZK4 gebruikt, een boot van het Visserijmuseum in Zoutkamp. Dat wil Anouk Bakker van het museum nog wel bevestigen. Maar ook zij houdt de kaken verder stijf op elkaar.

Bezoekje

Toch heeft Hauer al een bezoekje gebracht aan Zoutkamp en het museum om inspiratie op te doen. Dat lekte al uit op Twitter en in de Ommelander Courant. 'Dat was eigenlijk ook niet de afspraak', geeft Bakker toe.



Draaidagen?

Zo is er al het één en ander uitgelekt. Maar wanneer de draaidagen zijn, weigeren Smeets en Bakker te verklappen. 'Dit om te voorkomen dat er heel veel publiek naar de opnames komt', zegt Smeets van Fourcorners.

Zo is er, bedoeld en onbedoeld, steeds meer bekend over de komst van Floris en Soldaat van Oranje naar Zoutkamp, maar toch wordt het mysterie niet volledig opgelost.