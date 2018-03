Stadjer moet tien jaar cel in voor geplande moord op ex-vriendin

Een 42-jarige Groninger is maandag veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf wegens poging tot moord op zijn ex-vriendin. Deze straf is gelijk aan de eis.

De man heeft ook een contactverbod gekregen.

2-jarig zoontje

Op 9 juli stak de Groninger zijn ex-vriendin neer in haar huis aan de Florakade in de stad. Hij deed dit in het bijzijn van hun 2-jarige zoontje.

Het stel had een conflict over hun kind. De man zou zijn zoontje alleen in een hulpverleningsinstelling mogen zien en daar was hij het niet mee eens. Op 9 juli belde hij zijn ex meerdere malen en bedreigde hij haar. Vervolgens stond de man bij haar op de stoep. Binnen sloeg hij de vrouw en trok hij een mes. Met haar zoontje op de arm, vluchtte de vrouw naar het balkon. Daar sneed de Stadjer diepe wonden in haar gezicht.

Buren kwamen af op haar hulpgeroep. Zij ontfermden zich over het kind. De vrouw moest met twee slagaderlijke bloedingen naar het ziekenhuis. Haar ex koos het hazenpad naar Parijs. Zes dagen later meldde hij zich bij de politie in Rotterdam. Volgens hem is de steekpartij een ongeluk geweest.

Bewijs voor moordplan

Maar het mes waarmee hij stak, komt niet uit de keuken van de vrouw. Soortgelijke messen zijn wel bij de man thuis gevonden. Ook uit opnames van telefoongesprekken maakt de rechter op dat de man naar de vrouw toeging om haar te vermoorden. Bovendien wordt het de veroordeelde zwaar aangerekend dat hij de vrouw bloedend achterliet bij een peuter.

De Groninger is eerder veroordeeld voor huiselijk geweld. Hij moet zijn ex een schadevergoeding van ruim 37.000 euro betalen.

