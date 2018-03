'Groningen moet Stad aan het water worden'

Het gebied tussen de Oosterhaven en Meerstad in Groningen gaat de komende jaren flink op de schop. Groningen wil zichzelf gaan presenteren als een stad aan het water.

Over de kades flaneren met een ijsje om vervolgens een drankje te doen in de kroeg, waarbij je uitzicht hebt op de zon die langzaam in het water zakt. Het stadsbestuur ziet het helemaal voor zich en wil dat rondom het Eemskanaal in de praktijk brengen.

Bruggen aangelegd

'De afgelopen jaren hebben we vooral bruggen over het water gelegd', vertelt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). 'Maar straks is het weer mogelijk om vooral te genieten van het water.'

Wonen en werken

Het gebied gelegen tussen de Oosterhaven en Meerstad wordt de komende jaren aangepakt. Er moet een mix komen van werken en wonen. Sinds 2006 wordt al gewerkt aan een plan voor dit gebied, maar nu wordt het concreet.

Toch geeft de wethouder alvast een 'waarschuwing' voor de mensen die in het gebied willen wonen. 'Het is een gebied met veel levendigheid, drukte en veel winkels. We willen met dit plan de binnenstad dichter bij de mensen brengen.'

Klimaatneutraal

De eerste veranderingen zullen plaatsvinden tussen de Oosterparkwijk en het Eemskanaal. 'Het wordt klimaatneutraal. Dat betekent gasloos, energieneutraal en veel groen. Zoals op de daken van de panden', zegt Van der Schaaf.

De rol van het water staat dus voorop bij dit plan. 'Het water heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de stad', vervolgt de wethouder. 'Het was vooral belangrijk voor bedrijven. Maar dat is veranderd, het moet toegankelijker. Op dit moment nodigt het niet echt uit om te genieten van het water.'

Blauwdruk voor de stad

De ontwikkelingen rondom het Eemskanaal staan symbool voor de stad van de toekomst. Het stadsbestuur wil bij nieuw te bouwen wijken de mix zoeken tussen wonen en werken, zoals ook in de nieuwe stadswijk De Kreken gaat gebeuren.

'In de huidige wijken kennen we die mix niet. Met uitzondering van de oudere stadswijken, zoals de Oosterpoort. Er moet een mooie mengeling ontstaan tussen wonen en bedrijfjes. Vervuilende en lawaai producerende industrie passen daar niet bij.'

