Organisatie 'Lutje Passion' rekent op honderden bezoekers

De organisatie van het Veendammer alternatief van The Passion verwacht donderdag enkele honderden belangstellenden. Het is de tweede editie van dit evenement.

The Passion is een tv-spektakel dat ieder jaar wordt uitgezonden door de EO/RKK. De musical, waarvan de cast bestaat uit bekende Nederlanders, vertelt het stervensverhaal van Jezus.

Processie

De organisatie van de 'Lutje Passion' is er klaar voor. 'Praktisch alles is geregeld', zegt organisator Maikel-Owen van Deest. 'We hebben maandagavond nog een overleg, maar de belangrijkste dingen zijn vastgelegd.'

Hij kan het weten. Van Deest en een groep Veendammer jongeren startten vorig jaar het initiatief om de landelijke Passion ook in Veendam gestalte te geven. Met behulp van muziek en een processie, waarbij deelnemers een groot kruis van 2,5 breed en 3,5 meter lang dragen, wordt de lijdensweg van Jezus Christus herdacht.

Bij de eerste editie in Veendam waren zo'n vijfhonderd mensen aanwezig. 'Daar waren we erg blij mee', zegt Van Deest. De organisatie rekent dit jaar op ongeveer hetzelfde aantal bezoekers.

'Ik zie jou'

Van Deest en een groep christelijke jongeren uit Veendam worden bij de organisatie van de Passion ondersteund door vier kerken. 'We willen laten zien dat we oog hebben voor elkaar. Het thema is: 'Ik zie jou'. Dat willen we laten zien, christen of niet', aldus Van Deest.

Donderdag 29 maart begint de Passion om 18.30 uur en wandelen deelnemers bijna een uur lang door het centrum van Veendam. Aansluitend kan er in hotel Parkzicht naar de landelijke Passion worden gekeken op een groot scherm.

Lees ook:

- Veendam loopt uit voor The Passion

- Gemeente Veendam geeft op laatste moment vergunning voor Lutje Passion