Meepraten over wijkvernieuwing rond de koffiekar

Gezellig keuvelend staat een groepje mensen op deze frisse maandagochtend rond de koffiekar tussen de huizenblokken aan de Acacialaan en Prunusstraat in de Groninger wijk Selwerd.

Het is een idee van wijkbedrijf Selwerd. Op een laagdrempelige manier in gesprek gaan met de bewoners.

Onder de naam Sunny Selwerd worden verschillende projecten uitgevoerd om de wijk te verbeteren. Naar schatting 150 miljoen euro wordt er in de wijkvernieuwing gestoken. De wijkbewoners hebben een voorname stem in het bedenken en uitvoeren van de plannen en projecten.

Naar de mensen toe

Maar hoe bereik je de inwoners? 'Koffie drinken middenin de wijk, zodat de bewoners alleen maar hun achtertuintje uit hoeven te wandelen om mee te praten', zegt Maarten Brandts Buijs van wijkbedrijf Selwerd.

'Op een bewonersavond bereik je maar een beperkt aantal mensen, dus we dachten we gaan naar de mensen toe. We staan met de koffiekar op verschillende centrale plekken in de wijk.'

'Benieuwd wat er bij de bewoners leeft'

Het blijft niet bij deze ene keer. Brandts Buijs: 'We gaan uitproberen of het werkt. We gaan het komend jaar nog drie, vier keer rond in de wijk. We zijn heel benieuwd wat er bij de bewoners leeft.'

Lees ook:

- Hoe kan stadswijk Selwerd de gezondheid van inwoners verbeteren?

- Stadsschouwburg van Groningen wordt buurtcentrum van Selwerd

- 'Je doet het voor je buurman, dat werkt erg goed' (2015)