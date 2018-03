Van baby's op het stuur naar Nederlandstalig: Theun Supheert gaat solo

De band Anthony's Putsch van de uit Adorp afkomstige Theun Supheert stopt er mee. Anthony's Putsch is vijf jaar geleden opgericht en scoorde hits met catchy popliedjes als Worst Day en King of the World.

Zanger en liedjesschrijver Supheert gaat alleen verder, in het Nederlands.

Singles niet meer opgepikt

De reden voor Supheert om een punt achter zijn band te zetten is gebrek aan aandacht voor hun muziek. 'Er gebeurt te weinig,' zegt de tegenwoordig in Utrecht wonende Supheert. 'Onze singles worden niet meer opgepikt en optreden doen we ook nog maar zelden.'

Baby's voor op de fiets

Anthony's Putsch wist wereldwijd de aandacht te trekken met de videoclip King of the world. In die clip fietst Teun Supheert door Groningen en wordt hij links en rechts gezelschap gehouden door andere fietsters. Vooral Amerikanen keken hun ogen uit hoe hier baby's voor op de fiets worden vervoerd.

De Meisjes van Auke Hulst

Supheert is ondertussen al bezig met een volgend project en die wordt Nederlandstalig. 'Ik zit ook nog in de band De Meisjes van schrijver Auke Hulst. Hij vroeg mij of ik een van zijn liedjes in wilde zingen.'

Supheert kwam er achter dat hij zich in die taal veel beter kan uitdrukken. Samen met de van de Utrechtse band Leaf afkomstige gitarist Ocker Gevaerts werkt hij aan nieuw repertoire.

Erwin de Vires en Herman Brood

Behalve in De Meisjes van Auke Hulst speelt Supheert ook nog altijd in de begeleidingsband van Erwin de Vries, schrijft hij liedjes voor anderen en geeft hij binnenkort les aan de Herman Broodacademie in Utrecht. Maar de band? Die is niet langer King of the World.

